جولة تفقدية لمدير التأمين الصحي بالقليوبية على المنشآت الصحية ببهتيم

قامت الدكتورة رشا مصطفى، مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي، بزيارة ميدانية إلى مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية وعيادة بهتيم الشاملة، وذلك للوقوف على آخر المستجدات والتأكد من كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية.

بدأت الجولة بتفقد عيادة بهتيم الشاملة، حيث راجعت نسب التردد على العيادات المختلفة، وناقشت أبرز التحديات التشغيلية، بما في ذلك رصد الأعطال الفنية لضمان سرعة معالجتها، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.

كما حرصت مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية على زيارة وحدة الغسيل الكلوي، حيث استمعت إلى المرضى مباشرة، متفهمةً مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، في إطار تعزيز التواصل الفعّال مع المستفيدين وضمان تلبية احتياجاتهم الصحية.

وفي مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية، شملت الجولة المرور على أقسام الأشعة، الصيدلية، المعمل، الرعاية المركزة، الرمد، المطبخ، والتعقيم، والأقسام الداخلية، والتخاطب، وعمليات الرمد، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية.

وشددت مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية على أهمية تحسين بيئة العمل وتعزيز كفاءة الأداء، مشيدة بجهود الفرق الطبية والإدارية في توفير رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير.

وتأتي هذه الزيارات الميدانية في إطار الحرص على التطوير المستمر للقطاع الصحي، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة، بما يحقق رضا المرضى ويرتقي بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وفي ختام جولتها التفقدية، أكدت على أهمية استمرارية المتابعة الميدانية لضمان رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.