10 قتلى في تبادل لإطلاق النار بين الجيش الباكستاني وطالبان

أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم الخميس، مقتل طفلين وثمانية مسلحين على الأقل في شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود الأفغانية في تبادل لإطلاق النار بين القوات الباكستانية وطالبان.

وقال بيان للجيش إن القوات شنت غارة على مخبأ مشتبه به لمسلحي طالبان ليل أمس الأربعاء في جنوب وزيرستان، وهي منطقة على الحدود الأفغانية كانت منذ فترة طويلة قاعدة للمسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة.

وأضاف البيان أن تبادل إطلاق النار أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين.

وأضاف البيان: "لسوء الحظ لقي طفلان صغيران حتفهما لوقوعهما في مرمى النيران".

وكثف الجيش الباكستاني عملياته في المنطقة المضطربة بعد أن قتل مهاجم انتحاري من طالبان 84 شخصا على الأقل معظمهم من ضباط الشرطة في مسجد داخل مقر الشرطة في مدينة بيشاور شمالي غرب باكستان في يناير الماضي.

وقتلت حركة طالبان الباكستانية، التي تتبع نفس التفسير المتشدد للإسلام السني مثل نظرائها الأفغان بيد أنها جماعة منفصلة، نحو 80 ألف شخص في عقود من العنف.

وتم طردهم من مناطق معاقلهم على الحدود الأفغانية في سلسلة من الهجمات منذ عام 2014، لكنهم يسعون إلى إعادة تنظيم صفوفهم بعد سقوط كابول في أيدي حركة طالبان الأفغانية.