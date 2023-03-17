الاتحاد الأوروبي يتمسك بالمنافسة في مجال تكنولوجيا البيئة النظيفة

أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بمواصلة العمل على التحول إلى مركز عالمي لتصنيع التقنيات الحيوية لمرحلة التحول إلى الطاقة النظيفة لمواجهة التغير المناخي وتأكيد قدرته على منافسة الولايات المتحدة والصين، رغم تنامي المخاوف من تزايد الإجراءات الحمائية على مستوى العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، اقترحت اليوم الخميس ضرورة إنتاج الاتحاد الأوروبي لحصة محددة من المواد الخام الضرورية لصناعة هذه التقنيات، لكنها لم تكشف عن أي خطط لمخزونات هذه المواد.

وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي "لا يمكن اعتبار القدرة التنافسية أمرا مفروغا منه... الحد الأدنى هو أننا نريد أن نكون رواد في الصناعات الخضراء في المستقبل".

ومن المتوقع أن تعلن المفوضية في وقت لاحق من اليوم القواعد الرامية إلى إنتاج 40% من احتياجاتها من التكنولوجيا النظيفة في القطاعات الرئيسية مثل ألواح الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية بنهاية العقد الحالي، بحسب مسودة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، أمس الأربعاء، "نريد استخراج المزيد من الخامات والمعادن هنا في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت فون دير لاين "نرغب في زيادة قدرات المعالجة لدينا إلى 40% على الأقل من الاستهلاك السنوي".

وأشارت فون دير لاين إلى أن هناك حاجة إلى توافر المواد الخام الأساسية اللازمة لصناعة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات والرقائق والمركبات الكهربائية.

وتأتي خطة الإصلاح الاقتصادي في الوقت الذي يتنافس فيه الاتحاد الأوروبي مع الصين، وإلى حد ما، مع الولايات المتحدة، لضمان انتقال تنافسي إلى اقتصاد منخفض الكربون للصناعة في التكتل.

وقالت فون دير لاين إن التكتل يعتمد على بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي للحصول على المواد الخام الضرورية، حيث يحصل على 98% من العناصر الأرضية النادرة و93% من إمدادات المغنسيوم من الصين.