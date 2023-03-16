النقل تنشر فيديو تنفيذ محور السخنة - الدخيلة للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط

نشرت وزارة النقل فيديو خاص بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة - الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تم التنسيق مع مشغل محطات الحاويات العالمي الذي يضم شركات تحالف (هاتشيسون بورت)، وكبرى شركات الشحن العالمية (MSC – CMA – COSCO)، مما أسفر عن بدء الوزارة في استكمال الإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء السخنة ومحطة حاويات برصيف (100) بميناء الدخيلة للتحالف.

وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية له أمس، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من المقرر أن يضخها التحالف بمحطتي الحاويات بميناء السخنة والدخيلة تقدر بقيمة 1.6 مليار دولار، تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الحاويات ضمن المحور اللوجيستي السخنة / الدخيلة؛ حيث ستقوم تلك المحطات بإضافة طاقة استيعابية لكل الموانئ المصرية تقدر بـ (٥ ملايين حاوية مكافئة / سنويا) وهو ما يمثل زيادة بمقدار ما يقرب من ٥٠٪ من قدرة التداول لجميع الموانئ المصرية لتداول الحاويات، ويمثل زيادة بمقدار ١٠٠٪ تقريبا من قدرة موانئ الاستيراد والتصدير المصرية.

وأضاف الوزير أن إجمالي أطوال الأرصفة بالمحطات يبلغ ٣٨٠٠ متر (2600 متر بمحطة الحاويات بميناء السخنة و1200 متر محطة الحاويات بميناء الدخيلة) وغاطس ١٨ متر ومساحة إجمالية تبلغ ٢,٤ مليون متر مربع (1.6 مليون متر مربع في السخنة و0.8 مليون متر مربع في الدخيلة)، تجعل تلك المحطات قادرة على استقبال أكبر السفن العملاقة بأطوال تصل إلى ٤٠٠ متر وحمولات حوالي ٢٤٠ ألف طن و٢٤ ألف حاوية مكافئة وبتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 11 مليار جنيه (7.6 مليار جنيه في السخنة و3.5 مليار جنية بميناء الدخيلة).

وتابع أنه من المخطط أن تستخدم تلك المحطات أنظمة إدارة وتشغيل متطورة وآلية بالكامل تعتمد على تكنولوجيا التحكم عن بعد وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لضمان أعلى درجات الكفاءة في التشغيل لخدمة حركة الترانزيت العالمي، متوقعا قيمة عوائد مباشرة من المحطتين تبلغ حوالي 5 مليارات دولار لهيئتي ميناء الإسكندرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال مدة التعاقد وهي 30 عاما، وذلك بخلاف قدرة تلك المحطات على تحقيق مضاعفة قدرة تجارة الاستيراد والتصدير المصرية.

يذكر أنه تم أمس الأربعاء توقيع عقدي التزام لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، بحضور رئيس شركة "هاتشسون" العالمية، إريك إيب.