طب المنيا تعقد المؤتمر العلمي السادس لمناقشة الجديد في الأمراض الصدرية

عقد قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، مؤتمره العلمي السادس؛ لمناقشة كل ما هو جديد في الأمراض الصدرية، والمساهمة في رفع الكفاءة الطبية من خلال ما يقدم ويعرض من أساتذة الطب من مختلف الجامعات المصرية خلال المؤتمر.

شهد المؤتمر حضور الدكتور إيهاب رفعت، وكيل كلية الطب، والدكتورة عزة فرج، رئيس قسم الأمراض الصدرية ورئيس المؤتمر، والدكتور نزار رفعت، وأساتذة قسم الصدر وشباب الأطباء بجامعة المنيا، وجامعات بني سويف والقاهرة وأسيوط.

وأوضحت الدكتور عزة فرج، أن المؤتمر يُناقش خلال جلساته العديد من المحاور منها: الجديد في علاج أمراض السدة الرئوية المزمنة وحساسية الصدر، والأخطاء الشائعة عند استخدام البخاخات، والمشكلات التي تواجه مرضى الرعاية التنفسية المركزة، والجديد في تشخيص وعلاج أمراض اضطرابات النوم، إلى جانب طرح المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، والمبادئ الإرشادية لمرض التدرن الرئوي، وعرض حالات عن أمراض الرئة الخلالية، وكذلك العلاج الموجة لمرضى أورام الرئة.