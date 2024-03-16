سون أساسيا في تشكيل توتنهام لمواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي

أعلن انجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الذي سيخوض مواجهة فولهام مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق فولهام نظيره توتنهام هوتسبير على ملعب كرافن كوتيج، في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل توتنهام هوتسبير لمواجهة اليوم كما يلي:

جولييلمو فيكاريو في حراسة المرمى

الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - دراجوشين - أودوجي

خط الوسط: إيف بيسوما - ماتار سار - كولوسيفسكي - ماديسون

الهجوم: برينان جونسون - سون هيونج مين.