إيران وأذربيجان تؤكدان ضرورة فتح صفحة جديدة من العلاقات

أكدت إيران وأذربيجان ضرورة فتح صفحة جديدة من العلاقات بينهما، بعد تاريخ من التقلبات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الإيراني لدى أذربيجان، سيد عباس موسوي، مع مستشار الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجي اف وناقش معه التطورات في القوقاز والعلاقات الثنائية بين طهران وباكو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن موسوي كتب في تغريدة له: "خلال لقائي الأخير مع حكمت حاجي اف، مستشار رئيس جمهورية أذربيجان تطرقنا إلى تطورات منطقة القوقاز والعلاقات الثنائية بين إيران وأذربيجان".

وأضاف السفير الإيراني: "أكدنا ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجارتين".

وشهدت العلاقات بين إيران وأذربيجان تاريخا معقّدا ومتقلبا، إذ تأثرت بعوامل سياسية واقتصادية وثقافية. وعلى الرغم من وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، إلا أن هناك توترات تاريخية وقضايا مستمرة تؤثر على العلاقات بينهما.