- توجيهات فورية من رئيس الوزراء لمساعدة ضحايا كارثة حريق ستديو الأهرام من سكان العقارات المجاورة

- النيابة تعاين مكان الحادث وتطلب تقرير الأدلة الجنائية لكشف أسباب الحريق

- شهود عيان: استخدام شماريخ تصوير المسلسل قلبت بجد

مرّت ساعات الفجر الأولى من اليوم السبت مأساوية على منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، في منطقة العمرانية، بعدما اندلع حريق ضخم في ستوديو الأهرام، في مشهد مروع امتدت نيرانه إلى عقارات مجاورة.

وتشير إحصاءات إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصًا، مع تسجيل خسائر مادية كبيرة في الاستدويو الذي كان يستقبل تصوير مشاهد من مسلسل المعلم المعروض حاليا ضمن دراما رمضان.

وكان القدر رحيما بفريق العمل، الذي كان موجودًا في المكان لتصوير المشاهد، حتى قبل دقائق قليلة من اندلاعه، في حين تبقى عدد من مهندسي الديكور ممن يُرجح أنهم أصيبوا جراء الحريق.

وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الهرم وأم المصريين لتلقى الرعاية الصحية، علمًا بأن الإصابات تنوعت بين حالات اختناق وكسور وجروح وحروق نتيجة الحريق.

• بلاغ أمني

أمنيًّا، ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد باندلاع حريق داخل ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية.

وفي أعقاب ذلك، عاينت النيابة العامة الحريق، لبيان أسباب الحريق ومعرفة مدى تضرر العقارات التي امتدت لها النيران وتأثيرها على سلامتها الإنشائية مع إعداد تقرير تفصيلي بالحريق.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث، وتقرير الحماية المدنية والأدلة الجنائية التي باشرت عملها لكشف أسباب الحريق، والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين في الحريق، مع موافاتها بتقرير اللجنة الهندسية المنوط بها معاينة العقار، ومدها بأقوال شهود العيان والمصابين حال سماح حالتهم لبيان ملابسات الحادث.

يأتي هذا فيما قال مصدر في الحماية المدنية بالجيزة، إن الحريق نشب في تمام الساعة الثانية صباح السبت.

وفور تلقي البلاغ انتقلت 15 سيارة إطفاء مع خزانات المياه، بالإضافة إلى الأوناش والسلالم الهيدروليكية، وذلك لشدة النيران التي امتدت إلى 7 عقارات مجاورة للاستديو.

وصرح المصدر لـ"الشروق"، بأن عملية الإطفاء دامت لأكثر من 5 ساعات، ذاكرا أن سرعة انتشار النيران ترجع إلى وجود أخشاب ومواد سريعة الاشتعال، أغلبها مصنوع من البلاستيك.

وأضاف أنه خلال عملية إطفاء ومحاصرة النيران التي امتدت إلى العقارات المجاورة باستخدام السلم الهيدروليكي سقط فرد من قوات الحماية المدنية بالسلم مما تسبب في إصابته بكسور متفرقة بالجسد، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر أن شركة الكهرباء والغاز الطبيعي قطعتا التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة المحيطة بالكامل؛ حفاظًا على حياة المواطنين وتفاقم الحريق والخسائر.

• شهود العيان

ورصدت "الشروق" التهام النيران لكامل ديكور مسلسل المعلم، وانتقال النيران إلى أربعة عقارات سكنية بشارع الجلاء الملاصق لاستوديو الأهرام.

وقال شهود العيان لـ"الشروق"، إن إحدى السيدات شاهدت لحظة اشتعال النيران في ستوديو تصوير مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، وحاولت النداء على غفير الاستديوهات أو أي شخص للانتباه إلا أنه لم ينتبه أحد لذلك، حتى نشب الحريق في الاستديوهات بالكامل وانتقل إلى الشقق السكنية المجاورة لاستوديو الأهرام.

وقال علاء عبد العزيز شتا، أحد شهود العيان، ويمتلك فيلا ملاصقة للاستوديو: "قدمت عدة شكاوى لحي العمرانية، ولم يتم الرد عليها للمطالبة بقطع الأشجار في الاستوديو الملاصقة للعقارات السكنية لمنع حدوث هذه الكارثة".

وأضاف: "كانوا بيصورا حاجة وكانوا بيرموا شماريخ والاستديو كله خشب، وكان اللي بيحصل أنهم كانوا بيصوروا مشهد تمثيلي والشماريخ ولعت النار والمشهد التمثيلي قلب بجد".

وأوضح شتا، أن الحديقة والجراج الخاص بالفيلا تفحما بالكامل ولابد من تعويضه، عن تلك الضرر الناتج عن الحريق، قائلا: "إحنا أصحاب الحق ومتضررين".

وأكد شتا، أنه لابد من وجود رقابة لضبط تلك السلبيات وقال إنه ليس من المنطقي وجود ستوديو تصوير وسط مناطق سكنية كبيرة، ذاكرا أنه لابد من محاسبة كل من لديه يد في الحريق، ولابد من وجود تراخيص بالمشاهد الخطرة مثل تلك المشاهد ويكون ليها ترتيبات أمنية لأن حياه الناس مش لعبة.

• توجيهات مدبولي بعد حريق ستوديو الأهرام

تعاملت الحكومة سريعًا، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توجيهات فورية، بصرف فورى لمبلغ 15 ألف لكل أسرة مضارة من حريق ستديو الأهرام، كجزء من الإيجار المؤقت لشقق بديلة لحين إصلاح العمارات والوحدات وإعادتهم إليها.

كما وجه مدبولي، السجل المدنى بإصدار بطاقات رقم قومى بديلة لمن فقدها فى الحريق ومتابعة دورية من المسئولين للموقف التنفيذى على الطبيعة.

• جولة محافظ الجيزة في موقع حريق ستوديو الأهرام

قبل ذلك، كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود قوات الحماية المدنية فى إخماد الحريق.

وقال راشد في بيان، إنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكل أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء.

وأكَّد على التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

ولفت إلى إخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.

• وزيرة الثقافة توجه بتشكيل لجنة لحصر الخسائر

حكوميًّا أيضًا، توجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى موقع حريق ستوديو الأهرام، في حي العمرانية، للوقوف على حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالموقع جراء الحريق.

واطمأنت وزيرة الثقافة على سلامة العاملين بالاستوديو، كما تفقدت مباني ستوديو الأهرام والبلاتوهات الملحقة به.

وقالت الوزيرة إن الحريق اندلع في ديكور "الحارة الشعبية" الذي يتم تصوير أحد الأعمال الرمضانية به حاليًا، ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة عليه.

وأضافت أن ديكورات "الحارة" التي شبت بها النيران، كانت منشأة في أرض تبعد عن البلاتوهات والاستديوهات والمباني الرئيسية والتاريخية لاستوديو الأهرام، والذي لم يصبه الأذى.

كما أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الوزارة في انتظار نتائج التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة، وتقرير المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

ووجهت وزيرة الثقافة، بتشكيل لجنة متخصصة، بشكل عاجل، لحصر الخسائر والأضرار بشكل دقيق.

• هل التهم الحريق مبنى الإنتاج ومحتوياته؟

وفي أعقاب الحريق المروع، ترددت أنباء أن النيران التهمت بالكامل مبنى الإنتاج التابع للمركز القومي للسينما، وأن الحادث تسبب في احتراق كل الأجهزة المختلفة به، من أجهزة مونتاج وتصوير وإضاءة بجانب "الماتريال" الخاصة بالأفلام، وطال وحدة المونتاج الجديدة ويقدر ثمنها بنحو 7 ملايين جنيه.

إلا أن الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، نفى صحة ما تردد بشأن امتداد الحريق لمبنى الإنتاج، وقال في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن المبنى بخير والنيران لم تقترب منه.