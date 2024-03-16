يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى الأردن وإسرائيل، اليوم السبت، في جولة بالشرق الأوسط تستغرق يومين.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت في برلين، يوم الجمعة، إن شولتس سيزور الأردن أولا ثم سيتوجه إلى إسرائيل.



وهذه هي ثاني زيارة يقوم بها شولتس إلى منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.



وقال ستيفن هيبيستريت إن جدول أعمال شولتس لم يتحدد بشكل نهائي.



ومن المقرر أن يلتقي شولتس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أولا.



ثم سيتوجه شولتس إلى إسرائيل غدا الأحد، حيث سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج.



وأضاف المتحدث أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان المستشار الألماني سيلتقي مع ممثلين عن السلطة الفلسطينية.