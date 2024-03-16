القوات الجوية الألمانية تبدأ مهمة إنزال مساعدات في قطاع غزة

بدأت القوات الجوية الألمانية مهمتها الخاصة بإنزال مساعدات على قطاع غزة.

وأفادت معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه تم إنزال أولى المساعدات من طائرة نقل عن طريق المظلات، اليوم السبت.

وكان الجيش الألماني نقل طائرتي نقل طراز سي-130 هركيوليز متمركزتين في فرنسا إلى المنطقة للمشاركة في العملية. ويمكن لكل طائرة نقل حمولة تصل إلى 18 طنا.

وتقوم الطائرتان بهذه المهمة انطلاقا من الأردن.

وبهذه المهمة يشارك الجيش الألماني في الجسر الجوي لغزة الذي بدأته المملكة الأردنية، وانضم إليها شركاء آخرون مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

وتصف منظمات الإغاثة وضع السكان في قطاع غزة بأنه يائس على نحو متزايد. ويبدو أن إلقاء الشحنات وحده لن يعمل على تحسين الوضع بالقدر الكافي. ووفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة، فإنه إذا لم يتم توسيع إرسال المساعدات عبر الشاحنات، فإن هناك خطرا لحدوث أزمة جوع في الشريط الساحلي الواقع على البحر المتوسط. وهناك الآن انتقادات من عدة دول لتصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي. وكانت الحكومة الألمانية ناشدت إسرائيل تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يعيش فيه حوالي 2ر2 مليون شخص.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، قال إن "الناس يفتقرون إلى الحاجات الأساسية. نريد أن نشارك بمساهمتنا لضمان حصولهم على غذاء وأدوية".

من جهته، قال سلاح الجو الألماني عن العملية إنها "إسقاط عن طريق الجاذبية"، حيث تخرج البضائع من الطائرة عبر منصة الشحن وتهبط إلى الأرض معلقة بالمظلات. تختلف هذه الطريقة تقنيا عن الإسقاط العادي، حيث يتم إسقاط الأحمال بدون مكابح.