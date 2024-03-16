انطلاق حصاد محصول بنجر السكر في الغربية

عقد يوم حصاد الحقل الإرشادي لمحصول بنجر السكر بقرية العمة مركز قطور، اليوم السبت، بحضور الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

وأكد أبو شادي، أهمية الإستراتيجية لمحصول بنجر السكر، وأن مديرية الزراعة بالغربية استعدت لاستقبال موسم زراعة البنجر، بتوفير المستلزمات والأسمدة للمزارعين من خلال الجمعيات، تحت إشراف المديرية؛ للحصول على أعلى إنتاجية من وحدة المساحة، وتذليل المعوقات التي قد تعرقل ذلك.

وأشاد أبوشادي، بموسم زراعة البنجر هذا العام، قائلا إنه يبشر بإنتاجية عالية للفدان.

وأوضح أن هذا الأمر نتيجة توفير منظومة متكاملة تهدف للحصول على إنتاج جيد في جميع الحاصلات الزراعية.

وأكد وكيل زراعة الغربية، أن المحافظة تسعى إلى تطوير إنتاجية الفدان بشكل مستمر في الزراعات، مشيرا إلى تشكيل لجان من مهندسين زراعيين مختصين لمتابعة الحاصلات الزراعية، وتقديم الدعم للمزارع بما يضمن الوصول لأفضل إنتاجية للفدان.

وكشف عن تنظيم القوافل الإرشادية والمدارس الحقلية والحقول الإرشادية للمحاصيل وزيارات ميدانية لتقديم التوصيات الفنية للمزارعين.

وأشار أبو شادي، إلى أن زراعة بنجر السكر واحدة من أهم زراعات محافظة الغربية، وتستهدف تطوير تلك الزراعة باتباع أساليب الزراعة الحديثة؛ مما أدى إلى ارتفاع جودة المحصول.

وتابع أن الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي، والالتزام بمساحات الأرز المقررة، وعدم المخالفة والتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل الذرة الشامية والقطن وفول الصويا، مشيرا إلى نموذج الزراعة التعاقدية كضمان للتسويق بسعر مجزي.