«اتحاد المقاولين» يطالب الشركات المصرية بالتواجد في الأسواق الخارجية من خلال المشاركات

• سامى سعد: اجتماع مشترك مع الاتحاد العربى للمقاولين للوصول إلى اتفاقيات جديدة

طالب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من شركات المقاولات المصرية التواجد فى الأسواق الخارجية من خلال شراكات مع شركاء محليين، بحسب تصريحات محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى.

أضاف سعد لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الفترة الأخيرة شهدت اتجاه العديد من شركات المقاولات المصرية لدخول أسواق خارجية لاقتناص الفرص المتاحة فى هذه الدول المجاورة، ولذلك من الأفضل أن تعتمد الشركات المصرية على الشراكة مع شركاء محليين فى هذه الدول للاستفادة من خبراتهم وتسهيل العمل ومتطلبات هذه الأسواق.

وتعد عمليات إعادة الإعمار للدول المجاورة سوقا واسعة لشركات المقاولات المصرية التى بدأت بالفعل اقتحام هذه الأسواق وعلى رأسها ليبيا والعراق والتى توقفت بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة، تبعا لتصريحات سعد.

تابع: الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد لديه اتفاقيات مع الاتحاد العربى للمقاولين وأيضا الاتحاد الإفريقى والإسلامى، ومن المقرر عقد اجتماعات مشتركة فى أبريل المقبل مع الاتحاد العربى لدعم الاتفاقيات المشتركة بين الطرفين والوصول إلى اتفاقيات جديدة.

وتتجه كبرى شركات المقاولات المصرية للتواجد فى الأسواق الخارجية وعلى رأسها السوق السعودية وسلطنة عمان والعراق وليبيا فى إطار خطة نمو الأعمال وتنويع الإيرادات بالعملات الأجنبية.

أعلنت عدة شركات مقاولات عن مشاركات مع شركات سعودية وأعلنت مجموعة حسن علام القابضة عن افتتاح مقرها الإقليمى فى المملكة العربية السعودية.



وانتهت شركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة من تأسيس شركة بالشراكة مع مجموعة «زهران القابضة» السعودية للعمل بالسوق السعودية، وتتنافس حاليا على 5 مشروعات باستثمارات تقارب 3 مليارات ريال ما بين سكنى وصناعى وفندقى فى مدن الرياض وجدة والبحر الأحمر، حسب تصريحات طارق يوسف الرئيس التنفيذى للشركة.

وقال رفقى كامل، رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون إن الشركة تدرس مشروعات بحوالى ٣ مليارات ريال بالشراكة مع شركة سعودية فى مشاريع المياه والصرف الصحى والشبكات، بجانب شراكة مع شركة ليبية للمنافسة على مشروعات شرق ليبيا.

وحسب مصادر مطلعة، تعاقدت الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، التابعة لشركة درة جروب، بالشراكة مع شركة سمو القابضة السعودية على تنفيذ أعمال مقاولات بقيمة تقارب ٨٥٠ مليون ريال فى السوق السعودية.

وقال سعد فى تصريحات سابقة لــ «مال وأعمال ــ الشروق»: إن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد يعمل على تجهيز العمالة المدربة على مستوى الفنيين والمهندسين للعمل فى الأسواق الخارجية بما يساعد على تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، موضحا أن اتحاد المقاولين سيقوم بتوقيع بروتوكولات مع مراكز تدريب لتأهيل العمالة ومنحها شهادات تؤهلها للعمل بالخارج.