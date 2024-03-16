36 شهيدا في مجزرة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة الطباطيبي وسط قطاع غزة

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قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف منزل يعود لعائلة الطباطيبي غرب المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأضاف المكتب في بيان، إن المجزرة الإسرائيلية راح ضحيتها 36 شهيداً، غالبيتهم أطفال وبينهم نساء حوامل.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال استهدف أكثر من 12 منزلاً آمناً هذه الليلة في جريمة قتل مكتملة الأركان تُرسّخ الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء.

وتابع المكتب: «نُحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تصاعد هذخ الجرائم والمجازره بحق المدنيين العزل، ونحملهم مسؤولية تداعيات وانعكاسات جرائم الحرب هذه».

واستكمل: «نطالب كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية الممتدة لليوم 162 على التوالي، وللشهر السادس على التوالي».