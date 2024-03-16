تحدّثت الفنانة نانسي عجرم، عن دور والدها في صقل موهبتها الغنائية منذ صغرها.
وقالت خلال بودكاست «Big Time» مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC1» مساء الجمعة، إن والدها كان يحضر لها أغاني وهي طفلة بالمدرسة في عمر سبع سنوات ويطلب منها حفظها خلال يومين، موضحة أنه لم يكن يكتفي بسماعها؛ بل كان يعزم الأصدقاء لتغني أمامهم وكأنها على مسرح.
وأضافت أن والدها كان يختار لها أغاني صعبة مثل «لسه فاكر» للسيدة أم كلثوم، موضحة أنها كانت تكتبها وتحفظها دون فهم المعنى الكامل للكلمات آنذاك.
وذكرت أن هذه المرحلة كانت صعبة عليها، حيث كانت تريد اللعب والتسلية مع أصدقائها، لافتة إلى أنها أدركت لاحقًا أن هذه التمارين ساهمت في صقل وبناء موهبتها الفنية.
وأوضحت أن دور والدها لم يقتصر على اختيار الأغاني لها فقط؛ بل كان لديه إصرار كبير على تنمية موهبتها الفنية.
وذكرت أن إصرار والدها لا مثيل له فلم يكن يسمح بأي نقاش حول رغبته في صقل موهبتها بل يرى فيها حلمًا كبيرًا يسعى لتحقيقه.