تحدّثت الفنانة نانسي عجرم، عن دور والدها في صقل موهبتها الغنائية منذ صغرها‎.‎

وقالت خلال بودكاست‎ «Big Time» ‎مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة‎ «MBC1» ‎مساء ‏الجمعة، إن والدها ‏كان يحضر لها أغاني وهي طفلة بالمدرسة في عمر سبع سنوات ويطلب منها حفظها خلال يومين، موضحة أنه لم يكن ‏يكتفي بسماعها؛ بل كان يعزم الأصدقاء لتغني أمامهم وكأنها على مسرح.‏

وأضافت أن والدها كان يختار لها أغاني صعبة مثل «لسه فاكر» للسيدة أم كلثوم، موضحة أنها كانت تكتبها وتحفظها ‏دون فهم المعنى الكامل للكلمات آنذاك‎.‎

وذكرت أن هذه المرحلة كانت صعبة عليها، حيث كانت تريد اللعب والتسلية مع أصدقائها، لافتة إلى أنها أدركت لاحقًا أن ‏هذه التمارين ساهمت في صقل وبناء موهبتها الفنية‎.‎

وأوضحت أن دور والدها لم يقتصر على اختيار الأغاني لها فقط؛ بل كان لديه إصرار كبير على تنمية موهبتها ‏الفنية.

وذكرت أن إصرار والدها لا مثيل له فلم يكن يسمح بأي نقاش حول رغبته في صقل موهبتها بل يرى فيها حلمًا كبيرًا ‏يسعى لتحقيقه‎.‎