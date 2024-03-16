تدمير منازل وبنى تحتية في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار ، اليوم السبت، مستهدفا منزلا خالي من السكان في بلدة طيرحرفا (جنوب لبنان)، ما أدى الى تدميره بالكامل، وسبب أضرارا جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.



ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام": "أغار الطيران المعادي على أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب"، مضيفة: "العدو الإسرائيلي استهدف سهل مرجعيون بقذيفة مدفعية".



وذكرت أن "العدو الصهيوني يعتمد منذ أيام على قاعدة تدمير قرى بكاملها حيث يقوم بتدمير المنازل وقطع الطرق الفرعية والعامة التي تؤدي إليها" ، مشيرة إلى "إطلاق العدو الاسرائيلي ليلا نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي".



وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم فوق قضاء صور والساحل البحري، وكانت القنابل المضيئة تملأ سماء المنطقة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون والشعيتية.



وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏