الحوثيون: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأمريكي على صنعاء وصعدة إلى 45 قتيلاً وجريحا

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أعلنت جماعة انصار الله الحوثية في اليمن اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأمريكي في محافظتي صنعاء و صعدة إلى 45 قتيلاً وجريحا.

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، "أدى قصف العدوان الأمريكي إلى استشهاد 23 مدنياً وإصابة 22 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء في محافظتي صعدة وصنعاء".

وأضاف الأصبحي، أن "الحصيلة لا تزال أولية وما زال البحث جاريا عن الضحايا".

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، "إن حصيلة ضحايا القصف في منطقة قحزة في محافظة صعدة (المعقل الرئيسي للجماعة)، ارتفع إلى عشرة شهداء و 13 جريحا بينهم أطفال ونساء".

وذكرت أن القصف في صعدة أسفر كذلك عن سقوط قتيلين في عزلة الشعف.

وأشارت قناة المسيرة إلى أن إحدى الغارات الأمريكية "استهدفت محطة كهرباء مدينة ضحيان وضواحيها في صعدة، وأدت الى انقطاع التيار الكهربائي".

وفي العاصمة صنعاء، جددت المقاتلات الأمريكية ضرباتها الجوية مستهدفة منطقة عطان، ومقر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً).

وأكد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)،"أن القصف تسبب بوقوع خسائر مادية في عدد من المحلات والمنازل القريبة من منطقة القصف".

وارتفعت أعمدة الدخان والسنة اللهب من تلك المواقع، وفقاً للشهود، وهزت انفجارات عنيفة صنعاء، ما أثار الذعر بين المواطنين.

في السياق، قالت الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف "عمليات الردع العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن".

وأضاف البيان أن "روبيو أكد أن استمرار الهجمات الحوثية على السفن العسكرية والتجارية الأمريكية في البحر الأحمر لن يتم التسامح معها".

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن بدء عملية عسكرية ضد الحوثيين، محذراً من أن هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر "يجب أن تتوقف".

وأردف ترامب بالقول مخاطباً الحوثيين"حان وقتكم وستشهدون جحيماً لم تروا مثله من قبل".