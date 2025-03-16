جددت الفنانة شذى حسون، الحديث عن خلافها الذي وصل إلى حد القطيعة مع المطربة الإماراتية أحلام، وذلك على خلفية اتهام الأخيرة بالإساءة إليها، خلال المؤتمر الصحفي بمهرجان موازين بعدما صرحت بأنها هي من طلبت من إدارة المهرجان مشاركة أحلام، على الرغم من رفضهم المبدئي بسبب أجرها المرتفع.

وقالت خلال مقابلة لبرنامج «العرافة» تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الأحد: «لأول مرة أقولها، أنا من طلبت من المهرجان مشاركة أحلام، لكن لم أقل ذلك انتقاصا منها؛ ولكن قلت ذلك لأنها صديقتي، وهم كانوا يستغلون أجرها جدًا؛ لأن أحلام فنانة لها قيمة، وماديا تطلب الكثير بسبب فرقتها وأمور أخرى، ووقتها كانت صديقتي جدًا».

وتابعت: «عندما كلموني قلت لهم: لماذا لا تحضرون أحلام؟ قالوا لي: أحلام غالية، وإنهم يرغبون في حضورها منذ زمن، فطلبت منهم أن أتحدث إليها، وأن أقدم حفلة معها، وبالفعل كلمت زوجها وأخبرته بأن المسئول عن المهرجان سيتحدث معه وكنت أنا الوسيط».

وأكدت أن اقتراحها بدعوة أحلام؛ لم يكن ذلك لأن إدارة المهرجان ترفضها بل كانوا يحلمون بوجودها.

وعلقت على تصريحات سابقة اتهمت فيها أحلام بمحاربتها وأنها ستنهيها فنيا، قائلة: «الموضوع مر عليه سنوات، وحدث سوء تفاهم ومشكلة، عندما يصل الأمر إلى درجة الخناقة، كل واحدة تقول أشياء غير موجودة في الأخرى بسبب العصبية، أنا قلت أبغض الكلام، وهي قالت أبغض الكلام عني، وهذا ما حدث وقتها، وهي لم تقصر أبدًا، ولم تترك كلمة إلا وقالتها».

وشددت على أن: «ردي كان ردة فعل طبيعية من إنسانة؛ وليست من فنانة»، متابعة: «أنا أحترم أنها أقدم وأكبر مني عمرا وفنا وتاريخا، لكن هي من كانت تريد معاداتي، وهذا ما حدث؛ لأني لم أتكلم وقلت وقتها أنا من طلبتها، كانت لعبة، وهي كانت صديقتي وكنت أحبها؛ لكنها غلطت في حقي».