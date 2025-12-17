قناة إسرائيلية: تل أبيب تبحث الانتقال إلى نموذج شراكة جديد مع واشنطن

قبيل اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نهاية الشهر الجاري بفلوريدا، يعمل مسئولون رفيعو المستوى في محيط نتنياهو على بلورة إطار لخطوة انفصال إسرائيلية عن المساعدات الأمريكية والانتقال إلى نموذج جديد، بحسب القناة ١٤ الإسرائيلية.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أنه على مدى عقود طويلة، اعتمد جزء من ميزانية الدفاع الإسرائيلية على مساعدات مالية أمريكية كبيرة. وقد وُقعت آخر اتفاقية مساعدات بين البلدين خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وتمنح إسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويا، وذلك بغض النظر عن المساعدات الخاصة التي قُدمت في أعقاب الحرب الحالية.

ومن المقرر أن تنتهي مدة الاتفاق في سبتمبر 2028، وأصبح المسئولون الإسرائيليون يروا أن قد حان الآن وقت البدء بمفاوضات حول اتفاق جديد. إلا أن الوزير الشئون الاستراتيجية السابق رون ديرمر، الذي لا يزال يؤدي دورا محوريا في محيط نتنياهو، يرى أن المناخ السياسي الحالي في الولايات المتحدة، الذي يتسم برؤية "أمريكا أولا" التي يتبناها ترامب، لا يسمح باستمرار المساعدات بصيغتها الحالية.

وبحسب وجهة نظر ديرمر، فإن الضغوط الداخلية على ترامب، من الحزب الجمهوري، باتت كبيرة إلى حد لا يتيح له مواصلة إنفاق مليارات الدولارات على مساعدات لدول بعيدة.



وبدلا من ذلك، يقترح ديرمر نموذجا قائما على مشاريع مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة في مجال البحث والتطوير لوسائل قتالية متقدمة، بحيث تستثمر الولايات المتحدة في إطار هذه المشاريع مبلغا أكبر مقابل كل دولار إسرائيلي.

وفي المقابل، يرى أطراف آخرون في محيط نتنياهو أنه من الممكن بالفعل التوصل إلى اتفاق مساعدات إضافي وطويل الأمد (يجري الحديث عن فترة قد تصل إلى 20 عاما)، انطلاقا من أن الولايات المتحدة تجني أيضا عوائد أمنية من المساعدات المقدمة لإسرائيل حتى بصيغتها الحالية.

وكان نتنياهو نفسه قد صرح في السابق بأن اليوم سيأتي الذي ستضطر فيه إسرائيل إلى الانفصال عن المساعدات الأمريكية. ومن المتوقع الآن أن يُطرح هذا الموضوع خلال لقائه مع الرئيس ترامب في نهاية الشهر الجاري، ويبدو أن هذه الفكرة العامة بدأت، وللمرة الأولى، تتحول إلى واقع ملموس.