مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بثنائية أمام برينتفورد

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه، برينتفورد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الاتحاد، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب مانشستر سيتي في الشوط الثاني.

ودخل فريق مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من جيمس ترافورد في حراسة المرمى، ونيكو أوريلي، وعبد القادر خوسانوف، وناثان أكي، وريكو لويس في خط الدفاع، وأمامهم في الوسط، نيكو جونزاليس، وتيجاني رايندرز، وأوسكار بوب، فيما قاد الهجوم الثلاثي، ريان شرقي، وديفين موكاسا، وسافينيو.

وتقدم مانشستر سيتي في النتيجة بالدقيقة 32، عن طريق اللاعب، ريان شرقي، فيما سجل اللاعب، سافينيو الهدف الثاني للسيتيزنز في الدقيقة 67.

وتشهد منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية مواجهات قوية أخرى، مثل أرسنال أمام كريستال بالاس، ونيوكاسل أمام فولهام، فيما فاز تشيلسي على كارديف سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.