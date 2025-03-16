مطروح تناقش اختيار موقع للتدريب العملي لطلاب الاستزراع السمكي

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، مقترح اختيار موقع للتدريب العملي لطلاب التعليم الفني تخصص الاستزراع السمكي، بحضور نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والدكتور حمادة إبراهيم، مدير البحوث التطبيقية بالتنمية المستدامة، والمهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة، والمهندس أحمد جميل، مدير الثروة السمكية، وأيمن الصاوي، مدير التعليم الفني، وعلي عبد الحكم، مدير التدريب بمركز التنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع بحث إمكانية استغلال بحيرة السواني لإنشاء مشروع للاستزراع السمكي لتدريب الطلاب، مع التنسيق ومخاطبة الجهات المعنية، بالإضافة إلى دراسة مدى الاستفادة من أحواض الاستزراع السمكي بمركز التنمية المستدامة، إلى جانب بحث مواقع أخرى مقترحة لتحقيق أقصى استفادة من المشروع.

وأكد المحافظ أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانات الطبيعية والموارد التي تتمتع بها مطروح، بما في ذلك امتدادها الساحلي البالغ 400 كم على البحر المتوسط، والبحيرات والبرك المائية في سيوة، بالإضافة إلى الآبار المائية، وذلك بهدف تنمية الثروة السمكية، وتطوير صناعتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.