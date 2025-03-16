مصرع شاب وإصابة اثنين في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين وسيارة ربع نقل بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة عن وقوع حادث تصادم أسفر عن حالة وفاة وإصابتين.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مديرية أمن الدقهلية إلى مكان الواقعة، وتبين تصادم دراجتين ناريتين بسيارة ربع نقل على طريق الطاهري على البحر بمنية النصر.

وأسفر الحادث عن إصابة السيد علي ، 68 عامًا، من عزبة البكري بمنية النصر، بكسر في الذراع الأيمن، وعبدالله السيد ربيع، 16 عامًا، من برمبال الجديدة بمنية النصر، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالذقن، بالإضافة إلى وفاة محمد عبدالله طه أحمد، 15 عامًا، من منية النصر.

وتم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى منية النصر، و حرر محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.