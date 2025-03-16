رئيس الوزراء الجديد كارني يؤكد على سيادة كندا ويزور فرنسا والمملكة المتحدة

أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني يوم السبت أن أولى رحلاته الخارجية بعد توليه منصبه ستأخذه إلى فرنسا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الأراضي القطبية في نونافوت، وأن هذه الرحلات ستعزز سيادة بلاده وأمنها.

وكان كارني قد أدى اليمين كرئيس لوزراء كندا يوم الجمعة، وكان من المقرر أن يسافر إلى باريس ولندن قبل أن يتوجه إلى نونافوت في كندا من الأحد إلى الثلاثاء.

وذكر مكتبه أن الرحلة تهدف إلى "تعزيز اثنين من أقوى وأطول شراكاتنا الاقتصادية والأمنية، وإعادة تأكيد سيادة كندا وأمنها في المنطقة القطبية".

ومن المقرر أن يلتقي كارني في باريس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والدفاعية بالإضافة إلى مناقشة الذكاء الاصطناعي.

وخلال زيارته إلى لندن فإنه من المقرر أن يناقش كارني مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعزيز الأمن عبر الأطلسي، وتنمية قطاع الذكاء الاصطناعي، فضلا عن التجارة الثنائية والعلاقات التجارية بين البلدين.

ثم بعد ذلك من المقرر أن يسافر كارني إلى نونافوت، وهي منطقة كندية قليلة السكان تضم أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع وتشكل معظم أرخبيل كندا القطبي الشمالي.

وقال كارني: "تأسست كندا على اتحاد الشعوب – الأصلية، الفرنسية، والبريطانية".

وأضاف:"زيارتي إلى فرنسا والمملكة المتحدة ستعزز الروابط التجارية ولدفاعية مع اثنين من أقوى شركائنا وأكثرهم اعتمادية، وزيارتي إلى نونافوت ستكون فرصة لتعزيز سيادة كندا وأمنها في المنطقة القطبية، وخطتنا لإطلاق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للمنطقة الشمالية".

وتأتي زيارة كارني إلى نونافوت في وقت يتزايد فيه الخطاب المقلق الصادر عن البيت الأبيض منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقد تحدث ترامب لعدة أشهر عن رغبته في السيطرة على جرينلاند، التي هي جزء من مملكة الدنمارك، وتوسيع النفوذ الأمريكي في المنطقة القطبية. كما كان ترامب يتحدث علنا لأسابيع عن ضم كندا كولاية أمريكية رقم 51.