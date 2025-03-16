 نتنياهو: انعدام ثقتي في رئيس الشاباك دفعتني إلى تقديم اقتراح إلى الحكومة بإقالته - بوابة الشروق
الأحد 16 مارس 2025 9:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو: انعدام ثقتي في رئيس الشاباك دفعتني إلى تقديم اقتراح إلى الحكومة بإقالته

وكالات
نشر في: الأحد 16 مارس 2025 - 8:33 م | آخر تحديث: الأحد 16 مارس 2025 - 8:38 م

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