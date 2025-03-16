تعليم بني سويف: تدريب 1500 من العاملين بالقطاع على ريادة الأعمال والشمول المالي ضمن مبادرة بداية

نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في بني سويف بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة، برنامج التدريبي "ريادة الأعمال والشمول المالي"، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية، وتحت إشراف بلال حبش نائب محافظ بني سويف، المشرف العام على وحدة السكان ورئيس لجنة التنمية البشرية.

وأشارت وكيل التعليم إلى متابعتها فعاليات البرنامج الذي يستهدف 1500 متدرب من العاملين بقطاع التعليم في 5 مراكز "الواسطى، ناصر، بني سويف، ببا، الفشن"، وذلك بحضور محمد سيد البحيري مدير وحدة السكان ومقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة، سعيد خليدي وكيل إدارة بني سويف، غادة عبدالرؤوف مدير إدارة التدريب بالمديرية، هاجر حسين مسئول التنسيق والمتابعة بوحدة السكان المحافظة.

وأوضحت وكيل الوزارة، أن البرنامج يهدف إلى دعم وتمكين الشباب في مجالات ريادة الأعمال والشمول المالي، موجهة بضرورة الاستفادة منه ومن كل التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في تقديم حلول مبتكرة لتحديات الاقتصاد من خلال المشروعات الصغيرة للشباب؛ مما يسهم في خفض نسبة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم فتح باب الحوار مع المتدربين حول محاور البرنامج التدريبي.

من جهته أشار مدير وحدة السكان بالمحافظة، إلى أن البرنامج يتم تنفيذه تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبإشراف من نائبه بلال حبش، وفي إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع بنك مصر وصناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، حيث تم إعداد قاعدة بيانات ضمت 1500 متدرب، بواقع 300 متدرب من كل مركز من المراكز المستهدفة من البرنامج.

فيما أضافت مدير إدارة التدريب، أنه تم التنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة واختيار القاعات التدريبة المناسبة وتوفير كل الأدوات والتجهيزات اللازمة للتدريب واستيعاب 1500 متدرب "معلمين وإداريين ومجالس أمناء" من مختلف الإدارات التعليمية المستهدفة من البرنامج.