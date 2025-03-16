توتر وبرود بين يسرا اللوزي وزوجها في الحلقة الاولى من مسلسل لام شمسية

أثارت شخصية “رباب” التي تؤديها النجمة يسرا اللوزي الكثير من الغموض بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية، فهي قليلة الكلام، تبدو وكأنها تحمل هموماً ثقيلة تجعلها دائماً صامتة ومتحفظة، حتى ملامحها تخفي مشاعر يصعب تفسيرها.

العلاقة بين رباب وزوجها وسام (محمد شاهين) يسيطرعليها التوتر والبرود، وكأن بينهما أسراراً كبيرة. نظراتهما وتصرفاتهما توحي بأن هناك أمراً أعمق من مجرد مشكلات زوجية عادية، خاصة مع هدوء رباب الغريب لحظة ضربه بعد انكشاف تحرشه، وكأن هناك ما تخفيه.

مسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة. كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكداً أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.

المسلسل من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، ومحمد شاهين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.