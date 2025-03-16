حماس تدين الغارات الأمريكية على صنعاء: انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدانت حركة حماس، بأشد العبارات، الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت مناطق في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت حماس في بيان، إنها تدين بأشد العبارات، «العدوان الجوي الأمريكي البريطاني الذي استهدف حيًا سكنيًّا في العاصمة اليمنية صنعاء»، واعتبرته بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي، بالاعتداء على سيادة واستقرار اليمن.

وأضافت: «نعبّر عن تضامننا الكامل مع اليمن والشعب اليمني، ونثمّن خطواتهم المباركة الداعمة لصمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يندى لها جبين البشرية».

وشنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية واسعة في اليمن، بينما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام «قوة مميتة ساحقة» ضد الحوثيين حتى يوقفوا هجماتهم على السفن.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن القصف استهدف بغارات حي الجراف في مديرية شعوب شمال صنعاء.

وأكد شهود عيان أن انفجارات عنيفة هزت صنعاء، وارتفعت أعمدة الدخان من على المواقع المستهدفة بالقرب من مطار صنعاء ومبنى التلفزيون في حي الجراف شمالي غرب صنعاء.