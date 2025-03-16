الرئيس الفنلندي: بوتين لا يريد السلام

اعتبر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، أن فرص موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق النار في أوكرانيا "ضئيلة للغاية".

وقال ستاب، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بثت اليوم الأحد، إن "بوتين لا يريد السلام".

وأضاف أن الهدف الأصلي لبوتين كان زوال أوكرانيا من الوجود، مشيرا إلى أنه "لم يغير هدفه".

وأعربت أوكرانيا عن استعدادها للنظر في وقف إطلاق النار، فيما لا تزال روسيا غير راغبة في الدخول في مفاوضات فورية، خاصة بعد المقترح الأمريكي الأخير.

واتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بوتين بمحاولة "تأجيل" وقف إطلاق النار، وذلك بعد اجتماع عبر الفيديو ضم 29 من قادة العالم أمس السبت.

وقال ستاب، إنه يجب على المجتمع الدولي بالتالي زيادة الضغط على بوتين إلى أقصى حد.

ودعا الرئيس الفنلندي، إلى فرض المزيد من العقوبات، واستخدام الأصول الروسية المجمدة، و"تسليح أوكرانيا بأحدث الأسلحة" للمساعدة في إنهاء الصراع.

وتجدر الإشارة إلى أن فنلندا، التي تشترك مع روسيا في حدود بطول 1340 كيلومترا، عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ نحو عامين.