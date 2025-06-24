فيلم في عز الضهر يحقق مليونين و555 ألف جنيه في أول أسبوع عرض

حقق فيلم "في عز الضهر"، أمس، 340 ألف جنيه؛ ليحتل المركز الثالث بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد أسبوع عرض إلى مليونيت و555 ألف جنيه، بما يوازي 16 آلاف تذكرة.

والفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته الفنان المصري العالمي مينا مسعود، وإيمان العاصى، وشيرين رضا، وجميلة عوض، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وجرى تصويره بين مصر وعدد من الدول الأوروبية.

وينتمي إلى أفلام الجريمة والتشويق، حيث تدور أحداثه حول شاب مصرى ينخرط فى عالم المافيا الدولية، ويصبح أصغر أعضائها، قبل أن يُكلّف بمهمة معقدة على الأراضى المصرية؛ ليجد نفسه ممزقًا بين انتمائه لوطنه ومحاولاته للبقاء وسط عالم مليء بالتحديات القاسية.