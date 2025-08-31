تضرر منازل واندلاع حرائق جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أفاد تقرير لبناني بتضرر منازل واندلاع حرائق إثر غارات إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، على النبطية في جنوب البلاد.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم عدوانا جويا مستهدفا حرج على الطاهر والدبشة عند أطراف النبطية الفوقا بسلسلة غارات عنيفة".

وطبقا للوكالة، "شنت المقاتلات الحربية المعادية سلسلة غارات جوية أشبه بزنار ناري استهدف حرج علي الطاهر والدبشة في الأطراف الشمالية، الشرقية لبلدة النبطية الفوقا".

وأوضحت أن "الطائرات المغيرة ألقت عددا كبيرا من الصواريخ شديدة الانفجار التي أحدث انفجارها دويا هائلا تردد صداه في العديد من المناطق البعيدة نسبيا عن منطقة الغارات، وارتفعت جرائها سحب الدخان الكثيف التي غطت سماء المنطقة".

وأشارت الوكالة إلى أن "الطيران المعادي جدد بعد أقل من ساعة، عدوانه، مستهدفا المنطقة ذاتها، حرج علي الطاهر والدبشة بسلسلة غارات عنيفة".

وحسب الوكالة، "تستهدف الغارات الجوية المعادية هذه المنطقة وبشكل عنيف للمرة الثالثة في أقل من 3 أشهر، ولوحظ تشابه كبير جدا للموجة الانفجارية التي حصلت في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 والموجات الانفجارية التى ظهرت في الغارات الجوية الإسرائيلية على تلال علي الطاهر، مع الأخذ بالعلم حجم الموجة الانفجارية نسبة لحجم كمية المواد المستخدمة ولكن ما لا لبس فيه انها نفس الموجة ولكن بحجم أقل".

ولفتت إلى أن الغارات المعادية تسببت بأضرار مادية في الكثير من المنازل السكنية في النبطية الفوقا، حيث تحطم زجاج منازل ومحال تجارية، فضلا عن تصدعات فيها".

كما أقفلت طريق كفرتبنيت - الخردلي بالأحجار والردميات الناتجة عن عنف الغارات الجوية، وعملت دورية من الجيش على فتحها بالتعاون مع بلدية كفزتبنيت حيث استحضرت جرافة كبيرة للغاية.

واندلعت حرائق كبيرة في حرج علي الطاهر؛ بسبب الغارات، وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية على محاصرتها وإخمادها.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.