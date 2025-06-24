فرقة طبلة الست تُحيي ليالي الفلكلور المصري في ساقية الصاوي 25 يوليو المقبل

تُحيي فرقة "طبلة الست" حفلًا فنيًا مساء 25 يوليو المقبل على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، ضمن سلسلة حفلات تهدف إلى إحياء التراث الموسيقي المصري.

وتقدّم الفرقة خلال الحفل مجموعة من الوصلات الغنائية المستوحاة من الفلكلور الشعبي، منها "البت بيضة"، و"يا ليالي الفرح تعالي"، و"ميدلي صعيدي"، و"يا أبو اللبايش يا قصب"، في عرض يجمع بين الأداء الحي والإيقاع الشعبي.

وتعد "طبلة الست" واحدة من الفرق النسائية المتخصصة في الفنون التراثية، وتتكون من 12 سيدة يعزفن ويغنين باستخدام آلات إيقاعية تقليدية مثل الطبلة والدف والصاجات، في تجربة موسيقية مستلهمة من الأغاني القديمة في الريف وصعيد مصر.

وشاركت الفرقة في عدد من المهرجانات المحلية والدولية، سعيًا للحفاظ على التراث الغنائي المصري وإعادة تقديمه بروح معاصرة.