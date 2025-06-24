بزشكيان: إيران ملتزمة بوقف إطلاق النار ما لم تنتهكه إسرائيل

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، أن بلاده ملتزمة بوقف إطلاق النار في حال لم تنتهكه إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن بزشكيان أجرى اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وسلطان عُمان هيثم بن طارق.

وقال بزشكيان خلال الاتصال مع إبراهيم: "إذا لم ينتهك النظام الصهيوني وقف إطلاق النار، فإن إيران لن تفعل ذلك أيضا، ونحن مستعدون للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الإيراني على طاولة المفاوضات ومتابعة هذه الحقوق"، بحسب إرنا.

وخلال الاتصال مع سلطان عُمان، قال بزشكيان: "من خلال التعاون معًا، يمكننا بناء منطقة خالية من الحرب والصراع، ومليئة بالتقدم والسلام والهدوء".

وأشار إلى أن التدخل المباشر للولايات المتحدة في الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل، أجبر إيران على الرد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة عليه.

ومنذ 13 يونيو الجاري، تستهدف إسرائيل بدعم أمريكي منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، فيما ترد الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.