ريستارت لا يزال يحتاج إلى 6 ملايين جنيه ليدخل قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في السينما المصرية

حقق فيلم «ريستارت»، أمس، مليونا و28 ألف جنيه؛ ليحتل المركز الثاني بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 4 أسابيع عرض، إلى 76 مليونا و428 ألف جنيه، بما يوازى 590 ألف تذكرة.

ويحتاج فيلم "ريستارت"، حوالي 6 ملايين جنيه؛ ليدخل قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما، حيث إن المركز العاشر والأخير في القائمة يحتله فيلم "الهوى سلطان" بـ82 مليون جنيه و193 ألفا، حققها خلال 16 أسبوعا عرض، بدأت نوفمبر الماضي.

وفيلم "ريستارت" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته تامر حسني، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وباسم سمرة، وعصام السقا، وميمي جمال، وأحمد علي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، ومحمد رجب، وشيماء سيف، ورانيا منصور، وتوانا الجوهري، ولاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو.

والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي لا يخلو من الرومانسية، وقصته تدور حول «محمد» مهندس ويعمل فنى هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت.

وبمساعدة «الجوكر»، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيرًا، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.