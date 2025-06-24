مصر وصربيا توقعان مذكرة تفاهم أمنية لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نظيره الصربي إيفيكا داتشيتش، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بجمهورية صربيا، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة، حيث شهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال مكافحة الجريمة.

وتناول الجانبان خلال اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، واستعرضا آخر المستجدات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد الوزير الصربي بدور أجهزة الأمن المصرية في التصدي لكافة أشكال الجريمة، لا سيما الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والجرائم السيبرانية.

وأكد داتشيتش أن زيارته تأتي في إطار توطيد علاقات الصداقة والتشاور المتواصل بين قيادات البلدين، مشيدًا بما شاهده من إمكانيات تقنية وتدريبية متطورة خلال زيارته لأكاديمية الشرطة المصرية، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

من جانبه، أعرب اللواء محمود توفيق عن ترحيبه بالوفد الصربي، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية المصرية على توسيع نطاق التعاون مع صربيا، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.