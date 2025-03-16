الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود الاستكشاف وزيادة الاستثمارات في قطاع البترول

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات قطاع البترول والغاز.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تطورات أنشطة التنقيب والاستكشاف، مع التركيز على حقل "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز احتياطيات مصر من البترول والغاز. كما استعرض وزير البترول عدداً من الاتفاقيات الجديدة التي أسهمت في توسيع عمليات البحث والاستكشاف.

ووجّه الرئيس بضرورة تكثيف العمل في هذا المجال، خاصة مع توفير الدولة للحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في القطاع لمواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.

• تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة

كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون مع قبرص في قطاع الغاز، وسبل الاستفادة من الاحتياطيات المكتشفة في منطقتها الاقتصادية الخالصة، لا سيما في حقلي "كرونوس" و"أفروديت"، وذلك من خلال نقل الغاز إلى مصر للاستغلال المحلي أو إسالته وتصديره إلى الأسواق العالمية عبر منشآت الإسالة المصرية.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى تطورات التعاون المصري-السعودي في مجال الطاقة، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين خلال مؤتمر "إيجيبتس 2025" الذي استضافته القاهرة في فبراير الماضي.

• تأمين احتياجات السوق المحلي

وفي سياق الاستعدادات لفصل الصيف، استعرض وزير البترول موقف المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، مؤكداً أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة ستسهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وضمان تلبية احتياجات المواطنين.

• التزام بسداد المستحقات ودعم الاستثمارات

ووجّه الرئيس بضرورة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بكل الالتزامات المالية تجاهها، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحفيز الشركات على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، ودفع عجلة التنمية في قطاع الطاقة.