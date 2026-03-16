سرايا أولياء الدم: مقتل 6 عسكريين أمريكيين في قاعدة بمطار بغداد

ذكرت سرايا أولياء الدم -إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق- اليوم الاثنين، أن 6 أفراد بقوات الجيش الأمريكي قتلوا وأصيب 4 أخرين في قصف صاروخي استهدف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي.

وأوضح بيان لسرايا أولياء الدم، وزع فجر اليوم، أنها نفذت "عملية نوعية ودقيقة برشقة من صواريخ نوع (القارع) استهدف الوجود الأمريكي المحتل في قاعدة فيكتوريا".

وكانت أحياء سكنية محيطة وقريبة من المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي قد سمعت عمليات قصف متكررة استهدفت محيط مطار بغداد الدولي الليلة الماضية.

وصرح رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية الفريق سعد معن الليلة الماضية، بأن مطار بغداد الدولي ومحيطه تعرض إلى هجوم بـ5 صواريخ، أسفر عن إصابة 4 من موظفي وعناصر أمن المطار، إضافة إلى مهندس بجروح متفاوتة.

وقال في بيان صحفي: "فور وقوع الحادث، شرعت القوات الأمنية بعمليات تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط المنصة التي انطلقت منها الصواريخ مخبأةً داخل عجلة في منطقة الرضوانية غربي بغداد".