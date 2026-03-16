تحرير 43 مخالفة خلال حملة مفاجئة لمحافظ الدقهلية بمواقف المنصورة

شن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الاثنين، حملة مفاجئة على عدد من مواقف السيارات داخل مدينة المنصورة، لمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة لوسائل النقل، والتأكد من وضع الملصقات الرسمية على السيارات بقيمة الأجرة المعتمدة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضبط منظومة النقل ومنع أي استغلال للمواطنين.

يأتي ذلك بحضور العميد حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء عمرو عبدالرحمن المشرف العام على المواقف بالمحافظة، وأحمد البنداري مدير تشغيل مشروع النقل الجماعي.

وخلال الحملة، تابع المحافظ حركة السيارات داخل المواقف وخطوط السير، واطلع على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة على الخطوط الداخلية والخارجية، مشددًا على أن الالتزام بالتعريفة المقررة أمر لا يقبل التهاون، موضحا أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تمس حقوق المواطنين.

ووجه اللواء طارق مرزوق، مدير المرور، بسحب رخص سيارتين أجرة لقيامهما بتحميل ركاب من خارج موقف سندوب بالمخالفة للضوابط المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالهما، مؤكدًا أن أي مخالفة في هذا الملف سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 43 مخالفة بموقف جديلة تنوعت بين زيادة الأجرة وعدم وضع ملصق التعريفة المقررة على السيارات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين فورًا.

وشدد المحافظ على ضرورة وضع الملصقات الرسمية على جميع السيارات بما يوضح قيمة الأجرة للمواطنين بصورة واضحة، مؤكدًا أن أي سيارة لا تلتزم بالتعريفة الجديدة أو تخالف خط السير أو تقوم بتحميل الركاب من خارج المواقف الرسمية ستتعرض لإجراءات قانونية رادعة.

وأكد اللواء طارق مرزوق، أن الحملات المفاجئة ستتواصل بشكل يومي على مختلف مواقف السيارات بمراكز ومدن المحافظة، لضبط منظومة النقل، وضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين أو مخالفة التعليمات المنظمة.