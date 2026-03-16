محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر

عقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اجتماعا بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة خطة الاستعدادات الشاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الحرص على ضمان جاهزية جميع المرافق والخدمات وتوفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.

حضر الاجتماع المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، اللواء ضياء الدين عبدالحميد، السكرتير العام للمحافظة، وخالد العرفي، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية، إلى جانب قيادات القطاعات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع شدد محافظ الغربية على رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية على مستوى المحافظة طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مع التواجد الميداني لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة انتظام العمل بمختلف القطاعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها بفتح الحدائق والمتنزهات العامة أمام المواطنين وتجهيزها لاستقبال الزائرين، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات أولا بأول، بما يليق بالمظهر الحضاري للمحافظة ويحقق راحة المواطنين خلال أيام العيد.

وأكد محافظ الغربية ضرورة تحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين الرئيسية، ومتابعة المواقف العمومية وسيارات نقل الركاب للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، مع تكثيف الحملات المرورية لتيسير الحركة داخل المدن والمراكز وتحقيق السيولة المرورية، خاصة في المناطق الحيوية ومحيط المتنزهات وأماكن التجمعات.

كما شدد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل مع مديرية الأوقاف والأجهزة الأمنية بشأن تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك التي تم تحديدها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع التأكد من جاهزية الساحات وتهيئة الطرق المؤدية إليها، وعدم السماح بإقامة الصلاة في أي ساحات غير معتمدة.

ووجه محافظ الغربية بتكثيف أعمال النظافة العامة على مستوى المحافظة ورفع القمامة والإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات بشكل يومي، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

كما وجه المحافظ باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف دون تهاون، مع تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة بناء مخالف في المهد خلال إجازة العيد بالتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات الزراعية.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، شدد محافظ الغربية على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، مع انتظام عمل الأطقم الطبية بنظام النوباتجيات على مدار الساعة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال الحالات الطارئة، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتوزيع سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات للتعامل السريع مع أي طارئ.

كما أكد المحافظ على ضرورة تأمين واستقرار المرافق الحيوية بالمحافظة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، مع رفع درجة الاستعداد بشركات المرافق المختلفة والتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.

وأشار محافظ الغربية إلى تنفيذ خطة رقابية مكثفة بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين، من خلال حملات مشتركة للمرور على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة وزيادة المعروض منها، خاصة السلع الأساسية ومستلزمات العيد، بما يحقق استقرار الأسعار وتوافر السلع بالكميات الكافية أمام المواطنين.

كما وجه باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لضمان إنتاج الخبز بالمواصفات المقررة وبالكميات الكافية، مع تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، إلى جانب تنظيم حركة الباعة الجائلين بالتنسيق مع شرطة المرافق بما يحقق الانضباط بالشوارع وييسر حركة المواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية تفعيل حملات الرقابة بالأسواق والتي تضم ممثلين من التموين والصحة والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء والوحدات المحلية، للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وضبط أي مخالفات تموينية أو صحية، مع استمرار أعمال مكافحة الحشرات وناقلات الأمراض والبعوض بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية للحفاظ على الصحة العامة.

كما تقرر استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة طوال فترة إجازة العيد، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات، وذلك لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية.

وفيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وجه محافظ الغربية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحطات والشبكات، وتوفير فرق الطوارئ والصيانة والمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع أي أعطال، مع استمرار متابعة جودة مياه الشرب وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

كما كلف المحافظ مديرية الشئون الصحية بتكثيف الرقابة على الأسواق وأماكن عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة وسحب عينات منها للتحليل، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري، إلى جانب المرور المستمر على المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة، مع انتظام العمل ببنك الدم والمعامل المركزية وتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بهندسات ومحطات الكهرباء بالمحافظة والعمل بنظام الورديات على مدار الساعة لمواجهة أي أعطال طارئة، مع تجهيز فرق الطوارئ وتوفير المعدات والمحولات المتنقلة بالمناطق الحيوية، خاصةً المستشفيات والمرافق العامة.

وفي ختام الاجتماع، تقدم محافظ الغربية بالتهنئة لأبناء محافظة الغربية والشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.