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الداخلية الجزائرية: 10 مرشحين محتملين في انتخابات الرئاسة المقبلة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 1:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 1:21 م

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن 10 مرشحين محتملين تقدموا بطلبات للترشح في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 4 يوليو القادم ، وذلك منذ فتح باب الترشح حتى مساء أمس الاثنين.

وذكرت وزارة الداخلية الجزائرية -في بيان- أنه تم تسليم المرشحين العشرة استمارات جمع التوقيعات تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها، مؤكدة أن العملية تسير في ظروف حسنة.

يُذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح قد أصدر مرسوما بالدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو القادم.


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