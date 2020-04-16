أحمد رفعت: صالح جمعة سيكون إضافة كبيرة للزمالك

شدد أحمد رفعت، لاعب الاتحاد السكندري والمعار من نادي الزمالك، على أهمية صالح جمعة، لاعب الأهلي، مشيرًا إلى أن بإمكانه مساعدة الزمالك في حالة انضمامه.

وقال رفعت في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك»: «صالح جمعة لاعب كبير، وسيكون إفادة كبيرة في الزمالك».

وأضاف لاعب الزمالك المعار للاتحاد السكندري: «نصحته صالح بالمشاركة سواء مع الأهلي أو الزمالك، وأتمنى عودته لمستواه، لأنه سيكون قيمة كبيرة للمنتخب».

جدير بالذكر أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قد أعلن في وقت سابق عن استبعاد صالح جمعة من حساباته مع النادي الأهلي بسبب عدم إلتزام اللاعب في التدريبات.