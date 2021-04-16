مقتل وإصابة 18 مدنيا وعسكريا في حوادث منفصلة بأفغانستان

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لقي ما لا يقل عن أربعة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم في انفجار بإقليم قندهار جراء انفجار عبوة ناسفة في أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الجمعة، أن الحادث وقع في منطقة شاهوالي كوت بإقليم قندهار جنوب البلاد.

وفي سياق منفصل، أسفرت هجمات لحركة طالبان عن مقتل ستة من عناصر الأمن وإصابة ثمانية آخرين بجروح في أقاليم فارياب وبلخ وبادجيس.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن حركة طالبان ليست على استعداد للسلام والحد من العنف، مشيرة إلى أنها تهاجم باستمرار قوات الأمن والشعب الأفغاني بشكل يومي.