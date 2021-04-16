العراق: وفاة 30 شخصا وتسجيل 7561أصابة جديدة بكورونا

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ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 30حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا في العراق ليرتفع أجمالي حالات الوفيات إلى 14 ألفا و915حالة وفاة.

وأوضح تقرير للوزارة انه تم تسجيل 7561إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات في العراق الى964ألفا و435 أصابة جديدة.

وأشار التقرير أنه تم تسجيل 6515حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 843 ألفا 851حالة.

وذكر التقرير أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 42 الفا و111 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعو للفحص المختبري إلى 8 ملايين و732 ألفا و638.

وأوضح التقرير أن المستشفيات والمراكز الطبية تمكنت اليوم من تطعيم 18 الفا و 316 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا ليصل العدد الكلي للذين تم تطعيمهم الى215الفا و 801 شخص.