كوريا الجنوبية: تعيين وزير الداخلية السابق رئيسا للوزراء

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تعيين وزير الداخلية السابق، كيم بو كيوم، رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لرئيس الوزراء السابق، جونج سيه كيون، الذي قدم استقالته ليخوض الانتخابات الرئاسية المقرر العام المقبل.

ورشح الرئيس الكوري، مون جاي إن، وزير الداخلية السابق لرئاسة الحكومة في إطار تعديل وزاري شمل عددا من الحقائب. وتغيير رئيس الحكومة في منتصف الفترة التشريعية أمر غير مألوف في كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التعديل الوزاري شمل تعيين ليم هايسوك وزيرا للعلوم، و مون سونج ووك وزيرا للتجارة والطاقة، و آن كيونج دوك وزيرا للعمل، و نو هيونج أوك وزيرا للأراضي، وبارك جونيونج وزيرا للمصايد.

ونوهت بلومبرج إلى أن الرئيس مون احتفظ بوزير المالية، هونج نام كي في منصبه.