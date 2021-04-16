خالد سليم يستعد لطرح كليب أغنية «عشمني»

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يستعد الفنان خالد سليم لطرح كليب أحدث أغنياته بعنوان "عشمني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الرقمية والإذاعية، خلال الفترة المقبلة.
الأغنية من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، ةتوزيع أحمد عادل، والكليب إخراج إسلام هشام.