 خالد سليم يستعد لطرح كليب أغنية «عشمني» - بوابة الشروق
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خالد سليم يستعد لطرح كليب أغنية «عشمني»

إيمان محمود
نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 1:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 1:33 ص

يستعد الفنان خالد سليم لطرح كليب أحدث أغنياته بعنوان "عشمني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الرقمية والإذاعية، خلال الفترة المقبلة.

الأغنية من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، ةتوزيع أحمد عادل، والكليب إخراج إسلام هشام.

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