أوزبكستان تحذر من مخاطر التعامل مع بنوك روسية خاضعة للعقوبات الغربية

طلبت السلطات المعنية فى أوزبكستان، من البنك المركزي ومؤسسات الإقراض، إصدار نصائح للعملاء بشأن المخاطر المرتبطة بإجراء تعاملات تشمل البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية.

وجاء فى نشرة صحفية لهيئة تنظيم القطاع المصرفي في أوزبكستان، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية مقتطفات منها اليوم السبت: "طلبت اللجنة الحكومية من البنك المركزي والبنوك الأخرى بالعمل معا وبالتعاون مع الشركات المحلية لتقرير ما إذا من الممكن تعرض بنوك الشركاء الأجانب لعقوبات، ووضع نظام لإبلاغ الشركات قبل إجراء أى عمليات استيراد أو تصدير".

وفى هذا الصدد، قام عدد من مؤسسات الإقراض الأوزبكية بنشر معلومات عبر مواقعها الإلكترونية بشأن تجميد المدفوعات الدولية بالعملات الأجنبية، باستثناء المعاملات بالروبل الروسي، بما في ذلك عدد من البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية.

وفي مطلع مارس الماضي، قام الاتحاد الأوروبي باستبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام إدارة المعاملات المصرفية الدولية "سويفت".