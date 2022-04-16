أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن "تطهير" مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا بالكامل من القوات الموالية لحكومة كييف باستثناء مصنع الصلب (آزوفستال).

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي ، نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم السبت، : "إنه تم تطهير مساحة مدينة ماريوبول بالكامل من مسلحي تشكيلة (آزوف) النازية والمرتزقة الأجانب والقوات الأوكرانية، وما تبقى من المجموعة الأوكرانية هناك محاصرة الآن بالكامل داخل مصنع الصلب (آزوفستال)، ولم يبق أمام هؤلاء أي فرصة لإنقاذ أرواحهم سوى نزع السلاح والاستسلام".

وأشار إلى أن تعداد مجموعة القوات الأوكرانية في ماريوبول، حين محاصرتها في 11 مارس الماضي، بلغ، 8100 شخص، مبينا أن 1464 عسكريا أوكرانيا استسلموا لاحقا ويزداد عدد الراغبين في إلقاء السلاح والاستسلام يوما تلو آخر.

ولفت إلى أن العناصر الذين فروا من (آزوفستال) للاستسلام أكدوا أن تعداد القوات المحاصرة هناك لا يزيد حاليا عن 2.5 ألف شخص، منهم "عسكريون و نازيون ومرتزقة أجانب"، مضيفا" أن هذا يعني أن خسائر الجانب الأوكراني البشرية في ماريوبول تتجاوز أربعة آلاف شخص".

وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد دعا - في وقت سابق اليوم - إلى القضاء على النازيين الذين لا ينوون الاستسلام في ماريوبول، بينما حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن تصفية القوات الروسية آخر عناصر قوات حكومة كييف في هذه المدينة المطلة على بحر آزوف ستضع حدا للتفاوض بين موسكو وكييف.