روسيا تحظر دخول رئيس وزراء بريطانيا إلى أراضيها

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، حظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الأراضي الروسية.

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية، عن وزارة الخارجية الروسية إفادتها اليوم السبت، بإدراج وزيرة الخارجية ووزير الدفاع البريطانيين ليز تراس وبن والاس (على الترتيب) في قائمة روسيا السوداء.

وكان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، قد وصف رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق، بأنه أكثر زعماء العالم عدائية تجاه روسيا.

وأضاف بيسكوف أنّ تصريحات جونسون التي وصفها بـ«العدائية» ضد روسيا تتسبب في وصول الدبلوماسية إلى طريق مسدود في نهاية المطاف.