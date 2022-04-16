أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,4 درجات بمقياس ريختير، اليوم السبت، بعرض ساحل إقليم (الدريوش).

وأوضح المعهد - في بيان اليوم - أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت عند الساعة الثانية بعد الظهر و36 دقيقة و5 ثواني (توقيت جرينيتش).

وأضاف البيان أن الهزة الأرضية سجلت على عمق ستة كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 35.678 درجة شمالا وخط الطول 3.590 درجة غربا.