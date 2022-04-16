رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

أدانت رابطة العالم الإسلامي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية.

وندد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت - "بهذا التصعيد الخطير، الذي يمس حرمة المقدسات الإسلامية وأمن وسكينة المصلين، فضلا عن الاعتداء عليهم، وتأثير ذلك على فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن هذا التصعيد مخالف لجميع الشرائع ويعد انتهاكا للقرارات والمواثيق والأعراف الدولية ذوات الصلة، داعيا المجتمع الدولي لإيقافه وإدانته.