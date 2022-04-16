كشف التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم نادي بيراميدز، عن أصعب مدافعه واجهه في مسيرته الكروية، مؤكدًا أن رشح زيمله في نسور قرطاج للانضمام للفريق السماوي.

وقال بن يوسف، في حديثه عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لناديه: «لم أجد صعوبة في التأقلم داخل فريق بيراميدز، وكان لدي بعض الصداقات مع أكثر من لاعب بالفريق، خاصة وأنني تواجدت داخل صفوف الإسماعيلي ولعبت بالدوري المصري وأعلم الكثير عن الكرة هنا».

وأضاف: «لعبت ضد العديد من المدافعين المميزين، خاصة مع مشاركتي في كأس العالم مع المنتخب التونسي في 2018، سواء أمام إنجلترا أو بلجيكا، ولكن يظل سيرجو راموس (مدافع ريال مدريد التاريخي وباريس سان جيرمان حاليا) الأصعب عندما واجهته في مباراة ودية ضد إسبانيا».

وأوضح: «كانت مباراة تحضيرية لمونديال روسيا، ولكنها كانت بطابع قوي وشديد، بلا شك يعد أصعب مدافع من الذين واجهتهم».

وواصل: «كانت تربطني علاقة قوية بلاعبي بيراميدز، قبل تواجدي معهم، وعلى رأسهم حسين السيد ومحمد صادق، اللذين لعبا معي في الإسماعيلي، وأيضا لعبت أمام نجوم بيراميدز في العديد من المناسبات، وأعلم قدراتهم جيدا»

وشدد: «رشحت مواطني ياسين مرياح مدافع العين الإماراتي والمنتخب التونسي، للانتقال للدوري المصري من بوابة بيراميدز».

وأتم: «الدوري المصري جيد وقوي جدا، ولكني أتمنى تواجد نجوم الكرة التونسية في أوروبا، هذا أفضل بكل تأكيد».