نظّم عشرات المغاربة، وقفة أمام مقر برلمان بلادهم تضامنًا مع الشعب الفلسطييني، وتنديدا باقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى واعتداءاتها الأخيرة على الفلسطينيين.

وبحسب صحيفة «هسبريس»، اجتمع العشرات تلبية لنداء مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع؛ لإعلان التضامن مع الفلسطينيين والتنديد بالعدوان الإسرائيلي في القدس المحتلة.

وحمل المحتجون الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل بينها «فلسطين أمانة والتطبيع خيانة».

من جهته، قال منسق «الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع» الطيب مضماض: «نحن هنا مع الفلسطينيين.. نحن معكم.. نحن فداكم ونصرتكم، ونحييكم على صمودكم وعلى شجاعتكم، تنوبون عنا في مواجهة الإمبريالية والصهيونية».

كما أعرب المحتجون عن إدانتهم الاستمرار الإسرائيلي في ممارسة الاعتقال الإداري وسياسة التنكيل بالأسرى، مطالبين المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري للجم الاحتلال عن مجازر الهدم التي ينفذها ضد الفلسطينيين في القدس، واستمراره في جرائم التطهير العرقي للشعب الفلسطيني.